Clochard morto a Roma, forse per freddo

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Un clochard di circa 50 anni è stato trovato morto stamattina in un'area verde alle spalle di un'edicola in piazza Irnerio a Roma. A lanciare l'allarme al 118 è stato il proprietario dell'edicola che ha trovato il corpo.

Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto poliziotti del commissariato Aurelio. Si ipotizza un decesso per cause naturali, probabilmente a causa del freddo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.