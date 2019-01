Entella: a Roma appuntamento con storia

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - L'Entella, che domani sera all'Olimpico affronterà la formazione giallorossa di Di Francesco negli ottavi di finale della Coppa Italia, è arrivata oggi a Roma. Un appuntamento con la storia per la formazione ligure che milita in Lega Pro e ha conquistato questa prestigiosa vetrina dopo aver battuto ai rigori il Genoa al Ferraris. L'Entella non sarà sola: oltre 500 tifosi arriveranno in pullman e auto private nella Capitale. Un impegno durissimo, ma c'è il sogno di un'impresa per i liguri che ritroveranno Nicolò Zaniolo. Il giovane talento dei giallorossi, proprio con l' Entella aveva esordito tra i professionisti nel 2016.

L'allenatore Roberto Boscaglia spiega che "la partita si prepara da sola, perché le motivazioni sono al top. Non vogliamo che sia solo una festa giocare all'Olimpico contro una squadra piena di campioni. Vogliamo anche impensierirli". In attacco confermata la promessa Simone Icardi, ex settore giovanile della Roma: "Ritroverò alcuni amici, sarà bello giocare questa sfida", ha detto.