Principio d'incendio su bus a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Principio di incendio stamane su un autobus della Capitale. A renderlo noto è Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma. "Stamattina intorno alle 7.30, per ragioni ancora da chiarire, si è sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 338 che, senza passeggeri a bordo, stava percorrendo via della Bufalotta. Il personale Atac ha allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno estinto le fiamme. L'azienda ha avviato gli accertamenti necessari a chiarire le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio da 17 anni", riporta la nota aziendale.

Il principio di incendio dell'autobus si sarebbe sviluppato nella parte posteriore del mezzo. Lo si apprende dai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

E' il secondo incendio che dall'inizio dell'anno interessa un autobus dell'Atac. Il 3 gennaio, infatti, intorno alle 6, per ragioni da accertare, si e' sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 in arrivo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. "Nessun problema per le persone", fa sapere l'Atac che "ha avviato un indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006".