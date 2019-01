Sicurezza: Catini (M5s), noi per dialogo

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "La legge va rispettata e noi siamo per il dialogo che migliora le situazioni. Forse si è sottovalutata la portata della questione e forse serviva un dialogo preventivo tra Governo e Comuni, ma non è troppo tardi.

Per quanto ci riguarda noi abbiamo approvato in Aula Giulio Cesare a fine 2018 una mozione con cui chiediamo fortemente l'avvio di un dialogo istituzionale, anche perché Roma è molto problematica e non è un Comune qualsiasi. Secondo me serve un dialogo costruttivo sul decreto sicurezza volto a trovare soluzioni attuative e non a fare polemiche. Noi dobbiamo dare soluzioni ai problemi di tutte le persone". E' quanto afferma la presidente della commissione Sociale di Roma Agnese Catini (M5S) interpellata dall'ANSA. Catini fa riferimento ad una mozione approvata dall'assemblea capitolina a maggioranza 5 Stelle esattamente un mese fa, il 4 dicembre, "per mitigare gli effetti della legge sicurezza".