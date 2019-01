Due incidenti stradali mortali a Roma

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Due incidenti mortali si sono verificati nel giro di pochi minuti a Roma. Il primo intorno alle 15 su via Laurentina all'altezza del chilometro 13.400 e l'altro in via Cristoforo Colombo all'altezza del chilometro 17.800 direzione Ostia. Sul posto la polizia locale.

In via Laurentina gli agenti del IX Gruppo Eur sono intervenuti per uno scontro tra un'auto e una moto in cui è deceduto il motociclista: un italiano di 57 anni. In via Cristoforo Colombo in seguito a un tamponamento ha perso la vita un uomo di 51 anni, forse a causa di un malore. Sul posto il Gruppo GPIT della polizia locale. Intervenute in entrambi i casi diverse pattuglie per agevolare la circolazione.