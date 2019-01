Munir lascerà Barca, Siviglia in pole

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Munir El Haddadi, noto semplicemente come Munir, l'attaccante spagnolo di origini marocchine, lascerà il Barcellona a giugno, quando gli scadrà il contratto. Lo riporta oggi la spagnola Radio Cope secondo cui il 23enne blaugrana ha respinto il rinnovo proposto dal Barca e avrebbe già un preaccordo col Siviglia che avrebbe così trovato il sostituto di Muriel, finoto alla Fiorentina. Grande promessa della 'Masia', Munir non è pero' riuscito a dar seguito alle grandi potenzialità espresse in giovanissima età e dopo il prestito al Valencia la scorsa stagione, anche quello poco fruttuoso, è tornato a disposizione di Valverde che lo ha però utilizzato col contagocce (così come Malcom). Da qui l'idea di lasciare la Catalogna per una nuova esperienza: su di lui si vocifera anche dell'interesse del ds della Roma Monchi e la pista giallorossa è da tenere in considerazione per giugno anche se nelle ultime ore ci sarebbe stato un'accelerazione da parte del Siviglia.