Colosseo: in arrivo restyling aree verdi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Restyling in arrivo per le aree verdi intorno al Colosseo. Il parterre sarà caratterizzato da 'sempreverdi' con un'unica nota di colore, grazie alla presenza di gruppi di rose antiche. Prevista anche un'illuminazione a terra e una disposizione studiata di alcuni reperti già presenti nell'area. L'obiettivo dei lavori, messi a gara dal Campidoglio per un valore totale stimato di circa 700 mila euro e le cui offerte dovranno arrivare entro fine gennaio, è quello di "valorizzare l'enorme potenziale del sito" migliorandone la "modalità di fruizione, attualmente limitata alla presenza monumentale del Colosseo".

Nelle relazioni della gara si spiega la ratio dell' iniziativa: le aree verdi vengono considerate "non solo come 'coronamento', ma 'di completamento' del sito", facendo "convergere non solo finalità estetico-ambientali dell'ambito archeologico con l'intorno ma, obiettivi di salvaguardia, decoro e sicurezza di uno dei siti più frequentati al mondo".