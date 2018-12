Non si rassegna alla fine,perseguita ex

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Quando ha capito che per la sua ex fidanzata la loro relazione era definitivamente conclusa ha iniziato a tempestarla di messaggi e telefonate e si è presentato sia alla fermata dove lei aspettava l'autobus per andare a lavoro, sia nel negozio dove fa la commessa sia sotto casa. Disperato, ha poi chiesto a due amiche della donna di intercedere per lui e di convincerla a ricominciare la loro storia: saputo da quest'ultima come erano realmente andate le cose, anche le amiche hanno detto all'uomo di smetterla con questi comportamenti. Infuriato, ha minacciato di morte con messaggi e telefonate tutte e tre. La vittima ha così chiesto aiuto alla polizia sporgendo denuncia al commissariato Prati.