Roma: rifiuti della periferia sotto Spelacchio

"Da mesi Roma è sommersa dai rifiuti e, soprattutto in periferia, quella che doveva essere la Giunta del cambiamento per il momento ha prodotto solo abbandono, "monnezza" e disoccupazione. Per queste ragioni questa mattina abbiamo voluto restituire alla sindaca un po' dei suoi "regali", depositando sotto l'albero a Piazza Venezia alcuni dei sacchi di spazzatura che anche a Natale decorano i nostri quartieri". Così in una nota il Collettivo Militant, sigla dell'estrema sinistra sociale.

"In una città con una disoccupazione giovanile altissima basterebbe riempire le piante organiche delle municipalizzate come l'Ama per risolvere molti dei problemi che affliggono le periferie e dare lavoro a migliaia di persone, ma da due anni stiamo ancora aspettando che le promesse vengano mantenute... Un regalo per Roma? Assumete personale!". Ad aggravare il quadro per i rifiuti a Roma, in questo Natale, c'è stato l'incendio di uno dei quattro impianti di trattamento romani, il Tmb Salario. Si lavora per trovare soluzioni.