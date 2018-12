Gdf Roma sequestra 75 mila scarpe

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma 75mila calzature contraffatte di noti marchi e provenienti dalla Cina. I finanzieri del Gruppo Fiumicino, in servizio di pattugliamento nella Capitale, si sono insospettiti per due uomini, un italiano e un bengalese, che con rapide manovre caricavano su un furgone diversi colli ammassati in un grande capannone adibito nei pressi dell'uscita Prenestina del Grande Raccordo Anulare. Pedinando il furgone hanno individuato un altro magazzino di stoccaggio in zona Casilina ed hanno ricostruito il modus operandi dei responsabili che scaricavano la merce contraffatta nel deposito sulla Prenestina.

Nei locali sono stati trovati migliaia di colli contenenti delle calzature con marchi solo apparentemente regolari. Per gli investigatori la merce contraffatta avrebbe prodotto introiti per oltre 2 milioni di euro. Due i denunciati per concorso nei reati di contraffazione, introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione.