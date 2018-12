Atac: Raggi,ticket anche da parcometri

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "I cittadini e turisti potranno acquistare titoli di viaggio Atac anche attraverso i parcometri distribuiti su tutto il territorio. Un sistema funzionale e facile da usare, uno strumento in più per far pagare a tutti i biglietti sull'autobus. Si passa così a 1.000 parcometri aggiornati, praticamente l'offerta viene raddoppiata arrivando a 2.200 punti vendita dove poter ricaricare le tessere Atac". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si è conclusa infatti la terza fase dell' aggiornamento dei parcometri che ora, oltre al parcheggio e alle multe, permettono anche di acquistare il biglietto per i mezzi pubblici usando bancomat o carta di credito. Un altro segnale del cambiamento che stiamo portando avanti e che faciliterà notevolmente gli utenti. Un'innovazione tecnologica al servizio dei cittadini che si inserisce nel percorso di rilancio dell'azienda. Siamo sicuri infatti che le vendite dei biglietti aumenteranno ancora grazie al nuovo sistema".