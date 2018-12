Nasce vicinato on line, app di quartiere

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il vicino di casa diventa a portata di clic. Laddove la rete di quartiere, soprattutto nelle grandi città, tende materialmente a sgretolarsi, il web tenta di colmare il vuoto. Una nuova app, sbarcata dagli Stati Uniti anche in Italia, si propone di riorganizzare i rapporti di vicinato attraverso lo scambio e la condivisione delle informazioni. Il suo nome è Nextdoor e vi circolano tanto alert sulla sicurezza, quanto consigli su un 'buon idraulico a cui rivolgersi', un'affidabile baby sitter fino ad inviti alle iniziative nel circondario. Il nuovo social, che punta sul territorio, è stato fondato nel 2008 e lanciato negli Usa tre anni dopo; ora è diffuso in città come Londra, Parigi, Milano.

Nella Capitale il lancio dell'iniziativa sta seguendo canali anche molto tradizionali: come gli avvisi lasciati nelle cassette della posta vicino a Piazza Lodi che esortano a connettersi per trovare una babysitter di fiducia, mettere oggetti in vendita, organizzare progetti per la comunità.