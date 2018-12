Sos Zingaretti, ricostruzione si blocca

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Il grido di allarme del sindaco di Accumoli, Petrucci, va raccolto. Il Commissario di Governo rischia di bloccare la ricostruzione lasciando soli i territori". Così in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Sono bloccati i trasferimenti per gli stipendi del personale dei Comuni - aggiunge - sono bloccati i trasferimenti per la rimozione delle macerie e negli ultimi giorni il Commissario ha intimato all'Ufficio Ricostruzione del Lazio di bloccare la gara per la progettazione dell'ospedale di Amatrice, malgrado parere positivo dell'Anac e dopo aver acquisito tutti i pareri di idoneità. Faccio appello al presidente Conte - afferma ancora Zingaretti - affinché intervenga con urgenza su questa situazione imbarazzante e incomprensibile che colpisce un'area martoriata del nostro Paese e dei cittadini che non devono perdere la speranza".