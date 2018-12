Rogo Roma:municipio,cassonetti esplodono

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "I mezzi sono tutti pieni, da domani i cassonetti cominceranno a esplodere". Lo ha detto l'assessore ai Rifiuti del III Municipio di Roma, Francesco Pieroni, interpellato sulla situazione dei rifiuti sul territorio durante la conferenza stampa insieme alla Asl Rm1 dopo il maxi rogo del Tmb Salario. La Asl intanto ha avviato un'unità di crisi locale per intervenire sulla catena alimentare. "Siamo in una situazione di controllo rispetto ad un rischio potenziale. Al momento dai dati che abbiamo non possiamo ritenerci in emergenza sanitaria. Stiamo eseguendo analisi a campione sull'erba nei pressi di allevamenti ovini e a coltivazione di ortaggi": così il direttore del dipartimento prevenzione Asl Rm1 Daniele Gamberale nel corso di una conferenza stampa con il presidente del Municipio III Giovanni Caudo.