Paura in una scuola di via Tropea, in zona Appia a Roma. Attorno alle 9.30 è stata segnalata un'esplosione. Secondo quanto si è appreso, si è sviluppato un incendio in uno stanzino nel seminterrato probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. La scuola è stata evacuata a scopo precauzionale. Al momento non si registrano feriti.