Serie A: Napoli-Frosinone 4-0

(ANSA) - NAPOLI, 8 DIC - Il Napoli batte il Frosinone 4-0 (2-0) e riaccorcia sulla Juve ieri vittoriosa sull'Inter: i punti di distanza dalla capolista sono tornati 8, con i bianconeri a 43 e il Napoli ora a 35. Al San Paolo, con tanto turnover in casa azzurra in vista del match di Champions martedì ad Anfield, si mette subito bene per i padroni di casa che al 7' sbloccano subito il match con Zielinski con un bel diagonale dopo un'azione insistita. Il 2-0 arriva al 40' grazie a un'iniziativa di Ounas che si accentra e da 25 metri fa partire un bolide che fulmina Sportiello. Nel secondo tempo c'è gloria per Milik, prima di testa su corner e poi di piede, facile facile, su assist del rientrante Ghoulam.