Lega:sopralluogo Salvini a piazza Popolo

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "Ci siamo: il sole c'è, la piazza è bellissima, il palco è in montaggio e sarà pronto in serata.

Mancate voi, nel senso che questa piazza domani sarà un mare di entusiasmo, energia, affetto, voglia di guardare avanti, lavorare, studiare, fare figli". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un video pubblicato su facebook che lo vede già a piazza del Popolo, 'in perlustrazione', in vista della manifestazione della Lega di domani alle 11.

"Sono in arrivo - ha spiegato Salvini - 200 pullman, tre treni, macchine, bici, motorini: vi aspetto. Domani alle 11 ci sarà la migliore risposta di popolo a Berlino, a Parigi, a Pechino, a Washington. Abbiamo voglia di sognare, di ricostruire un Paese che qualcuno prima di noi ha svenduto. Alla faccia dei Saviano, dei Lerner e delle Pamele Anderson. A me interessano gli italiani, gli italiani onesti e coraggiosi, col sorriso e a volto scoperto".