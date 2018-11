Gentiloni, fondamentale gioco di squadra

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - Nell'affrontare le questioni del terremoto, "è fondamentale un gioco di squadra, meno la questione viene politicizzata, usata per creare tensioni tra diverse istituzioni e meglio è per chi, vivendo nel cratere, ha bisogno di maggiore sollecitudine da parte dello Stato". Lo ha detto Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti dell'attrito che è creato tra i presidenti delle Regioni Marche (il cui governatore ha impugnato il dl Genova), Umbria, Abruzzo e Lazio il nuovo commissario alla ricostruzione Piero Farabollini.

"Sappiamo benissimo quali sono i problemi - ha aggiunto -, sono problemi di lentezze e di sovrapposizioni burocratiche più che problemi di risorse, che sono state stanziate. In un momento di stanchezza amministrativa non c'è bisogno di politicizzarla e costruire muri tra le Regioni e il governo centrale. Rivendico il fatto che durante il mandato abbiamo sempre lavorato insieme in una cabina regia, con dentro le Regioni e tutti i sindaci, di qualsiasi colore politico".