Olio: Coldiretti, nel Lazio calo record

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Stagione disastrosa per l'olivicoltura anche nel Lazio, a pochi giorni dalla conclusione della campagna olearia attualmente in corso. Secondo un monitoraggio effettuato dalla Coldiretti Lazio, in occasione della Giornata della Riscossa degli oli italiani organizzata presso i Mercati di Campagna Amica, nella regione si registra un calo medio di circa il 45% della produzione, provocato principalmente dalle gelate di febbraio che hanno compromesso migliaia di ulivi e dal maltempo dell'ultimo mese. Grandinate e bombe d'acqua, infatti, hanno ulteriormente danneggiato le olive, soprattutto in aree vocate come la Sabina e la provincia di Latina, dove la diminuzione si aggira intorno al 55% della produzione. Brusco calo anche a Frosinone (52%) e Roma (41%), soprattutto nell'area dei Castelli romani. Nella provincia di Viterbo molte zone sono state duramente colpite mentre altre hanno fatto registrare un aumento significativo della produzione, ad esempio nell'area di Canino.