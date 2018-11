La musica per combattere fibrosi cistica

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Anch'io sono stato accarezzato da questo differente gioco genetico e con la mia storia e la mia musica vorrei, anche per un solo attimo, far salire sulla mongolfiera della serenità tutti i ragazzi e le famiglie che vivono ogni giorno il loro disagio". Con queste parole Piero Salvatori, musicista che combatte contro la fibrosi cistica, racconta la sua passione per la musica e presenta il concerto "Il respiro della Musica", che si terrà il 2 dicembre 2018 alle ore 18.00 nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un evento promosso dall'Accademia Nazionale della Musica in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio onlus finalizzato a raccogliere fondi per sostenere il Progetto di Assistenza Domiciliare denominato "Una Squadra a Casa tua" nella Regione Lazio. "Il cuore di questa iniziativa è proprio l'assistenza domiciliare" afferma Silvana Mattia Colombi, Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio.