Caudo,Tmb Salario è discarica,va chiuso

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "L'Arpa nella sua relazione boccia il Tmb Salario perchè è inefficace e non funziona e dunque va chiuso". Così il presidente del III Municipio della Capitale Giovanni Caudo presentando una parte del documento dell'Arpa secondo la quale l'impianto dell'Ama "non produce i rifiuti che dovrebbe produrre, non stabilizza i rifiuti trattati che producono cattivo odore". "La relazione depositata dall'ARPA conferma una situazione non più sostenibile, con criticità nella gestione dell'impianto' e violazioni in materia ambientale", ha aggiunto Caudo concludendo: "l'impianto è una discarica a 150 metri da un asilo, lì non può stare". "La relazione è preoccupante e dà ragione ai tanti cittadini che da anni segnalano i problemi. E' un'emergenza ambientale, ci rivolgeremo alla magistratura -ha spiegato Caudo - il dato sulla produzione degli scarti derivati dal trattamento sono di più del combustibile da rifiuti (cdr), dunque il Tmb è una discarica a 150 metri da un asilo e va chiuso".