Abusi su moglie, arrestato un Casamonica

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Arrestato dalla polizia a Roma un componente della famiglia Casamonica accusato di maltrattamenti alla moglie. Dopo anni convivenza e matrimonio con Raffaele Casamonica, 47enne ritenuto esponente del clan, la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo. Così ad aprile sono scattate le indagini della IV sezione della Squadra Mobile su delega della Procura. Ha raccontato della difficoltà ad uscire dalla spirale di violenza in cui si è venuta a trovare e delle condizioni nelle quali era stata costretta a vivere, subendo prevaricazioni, umiliazioni, percosse, abusi e trattata con disprezzo. Ha anche riferito delle gravi minacce di morte ricevute, dopo l'arresto del marito, poiché aveva deciso di non sottostare più alle "regole" imposte dalla "famiglia Casamonica" decidendo anche di tagliare i capelli ed indossare i pantaloni.

Anche in assenza del marito sarebbe stata costantemente tenuta sotto controllo da tutta la cerchia dei familiari e costretta a rispettare i loro ordini.