Casamonica:rabbia abitanti,voi criminali

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "È tornato Mussolini...I criminali siete voi". Così alcuni degli abitanti delle villette dei Casamonica protestano contro gli abbattimenti in corso da stamane a Roma. "La Raggi come ci ha mandato fuori in un giorno ora ci deve trovare un alloggio. Io ho figli, non so come fare, dove andiamo?", dice un uomo. "Io ho un bambino di sette mesi", gli fa eco un altro. "Raggi così non va bene, non un foglio, non un preavviso. Non ci ha dato nulla", affermano. Una donna ha anche fatto saltare il microfono ad una giornalista che si era avvicinata urlando di non voler essere ripresa. Ieri una scena simile si era verificata quando una giovane era passata in macchina per andare a prendere alcuni pacchi nelle villette ed aveva gettato della coca cola addosso ai cameramen.