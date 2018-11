Atac, ottobre +31% controlli biglietti

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Prosegue anche a ottobre l'andamento positivo dell'azione di contrasto all'evasione tariffaria sui mezzi pubblici della Capitale. Nel mese scorso, infatti, Atac ha elevato oltre 16.700 multe, il 24% in più rispetto a ottobre 2017. Nei primi dieci mesi del 2018 le sanzioni elevate sono state oltre 137 mila, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita anche i passeggeri controllati, che a ottobre sono aumentati del 31% rispetto a ottobre 2017. Nei primi dieci mesi del 2018 i passeggeri controllati sono stati oltre 2,2 milioni, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo rende noto l'Atac.

La disponibilità per le squadre di verifica di POS per il pagamento a bordo delle multe ha consentito inoltre all'azienda di migliorare notevolmente anche il dato delle sanzioni incassate entro i primi cinque giorni che, nei primi dieci mesi dell'anno, si attesta intorno al 23% delle sanzioni elevate.