Scuola: liceo Righi occupato

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo il Mamiani, il Virgilio, il Socrate e l'Albertelli anche il Liceo Righi da ieri è occupato. Una iniziativa, spiegano gli studenti, "non contro l'amministrazione scolastica ma per una lotta politica antigovernativa". Previsti incontri organizzati dagli studenti.

"Il governo di Salvini e di Di Maio sta attuando manovre di stampo xenofobo e razzista per fare mera campagna elettorale, canalizzando l'odio nei confronti di ogni minoranza, come dimostrato dagli sgomberi di luoghi di accoglienza, come il centro '4 stelle' e il Baobab, tra l'altro in un momento come questo in cui la crisi abitativa ha raggiunto il suo picco più alto, le risposte repressive che arrivano non sono volte a trovare una soluzione ma ripetiamo, solo propagandistica -spiegano gli occupanti- La nostra protesta è indirizzata anche nei confronti dei ministeri, che continuano a non rivolgere attenzioni alla scuola pubblica, tagliando i fondi invece di investire sulle già carenti strutture culturali e dell'istruzione".