Pancalli apre il Festival paralimpico

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Questo Festival è un pezzo del puzzle di un grande percorso iniziato e portato avanti negli ultimi 15-20 anni. Abbiamo scelto una stazione perché è un punto di arrivo ma anche di partenza". Così il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, all'inaugurazione del Festival della Cultura Paralimpica in programma fino a venerdì 23 novembre al binario 16 della stazione Tiburtina di Roma.

"Vogliamo penetrare tra la gente, lo sport è anche questo - ha sottolineato Pancalli - Attraverso le gesta dei nostri grandi campioni, che raccontano un pezzo di sport italiano importante.

Le politiche sportive non sono solo quelle che possono portare un fine ma anche per far crescere un Paese, e un Paese cresce quando cresce la sua cultura". Un mondo paralimpico, dunque, che "attraverso lo sport - ha concluso il presidente del Cip - vuole contagiare positivamente la cultura del Paese. Stiamo creando una strategia di grande alleanza con partner ma tutti sono consapevoli di quello che stanno facendo".