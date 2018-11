Casamonica: Salvini,bel segnale per Roma

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Piano piano stiamo riportando pezzi di città alla legalità. E' un bel segnale per Roma, non è il primo e non sarà l'ultimo. Le regole tornano ad essere rispettate. Non sono entrato nelle villette per non intralciare il lavoro delle forze dell'ordine, ma da quello che si vede è emerso lo spazio abbondante occupato e lo sfarzo alle spalle degli altri. La pacchia è finita". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando a via del Quadraro a Roma dove sono state sgomberate e saranno abbattute 8 villette abusive occupate ad appartenenti del clan Casamonica.

Anche il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato l'operazione: "Complimenti a Virginia Raggi! L'abbattimento delle ville dei Casamonica non è sono un'azione simbolica, ma si tratta di un atto fondamentale per cominciare a liberare Roma dalle organizzazioni criminali che hanno creato Mafia Capitale.

È la prima volta nella storia che si fa una cosa del genere".

Un plauso all'operazione dei vigili è arrivato anche dal Pd del Campidoglio.