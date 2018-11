Auditorium lancia black days cultura

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Non solo Black Friday, ci sono anche i Black Days per la cultura. L'iniziativa è dell'Auditorium Parco della Musica di Roma che per il terzo anno consecutivo lancia una campagna di sconti che fino al 30 novembre offre diverse opportunità per concerti e spettacoli. "L'obiettivo è valorizzare la nostra offerta e coinvolgere sempre più giovani", sottolinea l'ad Josè R. Dosal.

In particolare la Fondazione Musica per Roma garantirà fino al 30 novembre il 30% di sconto sul primo concerto del Roma Gospel Festival (21/22/23 dicembre, Walt Whitman's Soul Children of Chicago), sulle prime due date di Nicola Piovani (26 e 27 dicembre) e sulla data del 30 dicembre di Max Gazzè. Fino al 23 novembre, inoltre, si può acquistare a prezzo scontato il concerto di Matthew Herbert in programma domenica 25 novembre.

La promozione è valida fino esaurimento dei biglietti disponibili acquistabili anche al botteghino dell'Auditorium (aperto tutti i giorni 11/20; info@musicaperroma.it)