10 coreografi per Evento Domino

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Una serata all'insegna della musica e della danza, firmata da 10 coreografi di fama mondiale. E' la X edizione di Evento Domino, format che per una notte, il 24/11 allo Spazio 900 di Roma, porterà sul palco Beatrice Alessi, Irma Di Paola, Simone Ginanneschi, Silvia Marti, Laccio, N.ough, Luca Paoloni, Veronica Peparini, Francesco Saracino e Mattia Tuzzolino, in un appuntamento tutto per la valorizzazione e il supporto della nuova generazione della danza italiana. Dalle 22.30, i 10 coreografi si alterneranno infatti sul palco con il loro personale e inedito progetto e solo 5 minuti per sperimentare ogni genere di danza.

''Evento Domino - spiegano gli ideatori Adriano Bettinelli, Irma Di Paola e Luca Paoloni - nasce dalla necessità di ampliare l'offerta coreografica in Italia e stimolare l'ambiente artistico, diventando un appuntamento immancabile fino a 1500 persone in una sola notte''. Una serata no-stop con anche i ragazzi dello IED Roma autori dei visual del deejay set, coordinati da Alice Felloni