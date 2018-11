Raggi, al via interventi sul verde

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Sono iniziati oggi in tutta Roma gli interventi per lo sfalcio dell'erba, la pulizia e le potature di cespugli e siepi. Ogni giorno, compreso festivi, saranno in azione 46 squadre composte da 138 operatori che con decespugliatori e tosaerba lavoreranno senza sosta per prendersi cura delle ville storiche e dei parchi dei nostri quartieri".

Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Solo nel primo mese saranno coinvolte 20 aree in ogni municipio. E questo grazie al nostro bando europeo da 4 milioni di euro per la manutenzione del verde orizzontale che è stato aggiudicato. Sul sito di Roma Capitale potrete controllare il cronoprogramma delle operazioni. E sapere le date, le strade e la tipologia dell'intervento ma anche il numero di squadre impegnate nelle operazioni", conclude.