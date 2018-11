Per guano chiuso tratto del Lungotevere

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Chiuso per circa due ore il tratto di Lungotevere de' Cenci per una pulizia straordinaria del manto stradale diventato pericoloso a causa del guano e della pioggia.

Sul posto numerosi agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico all'interno della ztl. Forti i disagi al traffico nell'area del centro. Il vicesegretario del Pd Lazio Enzo Foschi ha commentato: "Oggi Roma è andata letteralmente in tilt a causa della leggera pioggia che ha 'sciolto' la cacca degli storni che si era accumulata sui platani del Lungotevere. Alberi, che come ormai tutti quelli di Roma, non sono stati mai potati in questi due anni di 'nongoverno' Raggi e quindi raccolgono più facilmente tonnellate di guano degli storni. Roma ormai è allo sbando, su ogni settore. Ma la fallimentare sindaca non sembra rendersi conto di nulla".