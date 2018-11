Giornata Alberi, visite a Villa Borghese

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - In occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, l'Assessorato all'Ambiente e il Servizio Giardini di Roma Capitale organizzano una visita guidata gratuita all'interno di Villa Borghese. Un trekking alla scoperta degli alberi e del grande patrimonio ambientale custodito all'interno di uno dei parchi storici più belli della Capitale.

Durante la visita che avrà inizio alle ore 9.30 con appuntamento in piazzale del Museo Borghese, verrà illustrato ai partecipanti l'importanza degli alberi per il miglioramento della qualità dell'aria e i loro ritmi di vita. Si attraverserà la valle del Graziano per ammirare i platani cinquecentenari e si farà una tappa presso il grande leccio monumentale salvato, con l'intervento gratuito di una equipe di esperti, da un attacco di parassiti che ne avevano compromesso la salute.

La passeggiata si concluderà con la messa a dimora un albero donato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma. L'appuntamento si ripeterà sabato 24 novembre.