Domenica ecologica a Roma, 261 multe

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - A Roma tornano le domeniche ecologiche e non mancano i trasgressori al divieto totale della circolazione all'interno del perimetro Ztl "Fascia Verde".

Nella prima delle 5 giornate di blocco della circolazione, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto, per entrambe le fasce orarie previste, una "vigilanza sul territorio capitolino per il rispetto del provvedimento emanato ai fini della prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico". Nel corso della sola mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, gli agenti hanno effettuato quasi 1500 verifiche sui veicoli in circolazione registrando 261 violazioni. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana.