Meloni, dedichiamo a Desireè 25 novembre

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Penso sia doveroso dedicare il prossimo 25 novembre, "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", a Desirée Mariottini, brutalmente violentata e uccisa da criminali senza scrupoli. Per lei e per tutte le vittime, Fratelli d'Italia rinnova la sua battaglia per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su di un fenomeno gravissimo e speriamo che il nostro appello venga accolto da tutti. Diamo voce alle vittime di abusi: #STOPViolenzasulleDonne".

Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.