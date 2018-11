Solidarietà: 'Vip Padel' al Due Ponti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Al Due Ponti è tutto pronto per la prima edizione del Vip Padel che, sabato 17 alle 10,30, vedrà tanti vip "padellari" scendere in campo per contribuire alla raccolta fondi per Amlib, associazione che si prende cura dei più bisognosi grazie ai volontari che dedicano grandi sforzi soprattutto alla missione del Congo. L'entusiasmo manifestato da molti vip per questa divertente disciplina saranno gli ingredienti per rendere l'evento imperdibile e per trascorrere una gradevole giornata all'insegna del fair play e del divertimento. Sono già pronti a calcare i campi del Due Ponti tra gli altri Jimmy Ghione, Neri Marcoré, i calciatori Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giuliano Giannichedda, Vincent Candela, Nando Orsi. Sugli spalti, Manuela Arcuri Samantha de Grenet, Demetra Hampton, Sofia Bruscoli, la gieffina Guendalina Tavassi e Antonella Elia, reduci dalla trasmissione Tale e Quale Show, Paola Lavini, Demetra Hampton, Janet De Nardis, Sebastiano Somma, il maestro Mazza. Madrina dell'evento, Eva Crosetta.