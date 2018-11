Coldiretti, prassi operative per aziende

(ANSA) - RIETI, 16 NOV - Coldiretti Lazio ha definito le modalità operative destinate alle aziende del settore, in seguito all'ordinanza del 5 ottobre del Commissario Straordinario del governo per la ricostruzione, per stabilizzare e rendere definitive le strutture produttive agricole e zootecniche. L'incontro, dedicato al tema, si è svolto oggi, ad Amatrice, nell'ambito di un'assemblea promossa dalla Coldiretti Lazio con gli agricoltori e allevatori della zona. Coldiretti ha elaborato un protocollo che permetterà di verificare sia i requisiti delle imprese che hanno diritto alla delocalizzazione sia le casistiche particolari. Inoltre, il Comune di Amatrice ha presentato un nuovo modello di stalla che ben si integra all'interno del modello paesaggistico del territorio.