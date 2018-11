Alan Stivell, 3 date in Italia

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - Alan Stivell, alfiere della musica bretone e celebre arpista, festeggia i 50 anni di carriera presentando in tour alcuni tra i brani più suggestivi che lo hanno portato al successo, oltre al suo ultimo album "Human-Kelt".

L'artista arriva in Italia a marzo per tre live prodotti da Musical Box 2.0 Promotion: il 21 a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, il 22 a Mestre al Teatro Corso e il 23 a Morbegno (Sondrio), all'Auditorium Sant'Antonio.

Raffinato "alchimista" tra passato e presente, Stivell è considerato il precursore della rinascita della musica bretone e creatore della musica celtica; la fama mondiale arriva nei primi anni Settanta, subito dopo la pubblicazione del leggendario album "Renaissance de la harpe celtique" (1970), disco che ha venduto un milione di copie. Alla realizzazione di "Human-Kelt" (World Village/Self) hanno collaborato molti grandi esponenti della scena musicale internazionale, tra cui Angelo Branduardi, Bob Geldof. (ANSA).