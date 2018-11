Roma: cerimonia a Totti per Hall of Fame

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - In campo ci sarà in palio il primo posto nel girone di Champions League e il passaggio agli ottavi di finale, ma Roma-Real Madrid regalerà spettacolo anche prima del fischio d'inizio con Francesco Totti protagonista di una cerimonia a bordocampo in cui gli sarà consegnata la maglia sartoriale preparata per tutti i membri della Hall of Fame.

L'evento di martedì 27 novembre inizierà alle ore 20:00 e precederà l'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento in vista della sfida della quinta giornata del Gruppo G della massima competizione europea. Totti è stato il primo giocatore eletto per decisione diretta della società, portando così a 28 il numero di calciatori ammessi nella Hall of Fame del club a partire dall'anno di istituzione (2012).