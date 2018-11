Desiree: resta l'accusa di omicidio per senegalese

Resta l'accusa di omicidio volontario per Mamadou Gara, il 27enne senegalese arrestato nell'ambito delle indagini per la morte di Desiree Mariottini. Lo ha deciso il tribunale del Riesame che ha fatto cadere l'aggravante dei futili motivi nella violenza sessuale e della cessione di sostanza stupefacente da tre o più persone. Per gli altri due arrestati il tribunale della Libertà aveva fatto cadere l'accusa di omicidio.