Alluvione Tevere farebbe 28mld danni

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Una ipotetica alluvione di Roma, come quella storica del 28 dicembre 1937 che allago disastrosamente la città e le campagne, causerebbe danni per quasi 28 miliardi di euro. Il costo degli interventi di protezione strutturali dell'area metropolitana invece sarebbe di circa 700 milioni, con una manutenzione annuale di 16 milioni. E' quanto è emerso nel corso degli Stati generali del Tevere.?Il Ministero delle infrastrutture avvierà la progettazione della diga di Torre Alfina, nella zona di Acquapendente (Vt), una infrastruttura che potrà tutelare Roma dalle alluvioni. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Autorità di distretto Erasmo D'Angelis nel corso degli Stati generali del Tevere a Roma.? "E' una grande opera, la più grande di cui Roma ha bisogno - ha aggiunto - stiamo riuscendo a mettere il progetto in cantiere. Altre 42 opere sono in progettazione. Abbiamo bisogno però di una filiera istituzionale che ci creda, che parte dal governo e arriva al Municipio di Roma".