P. Orlandi,risultati dna prossimi giorni

(ANSA) - ROMA, 13 NOV -"In base a quanto ci riferiscono gli inquirenti i primi risultati sul dna delle ossa trovati nella Nunziatura Apostolica arriveranno non prima della prossima settimana". E' quanto afferma Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che oggi, accompagnato dal legale Laura Sgrò, ha incontrato a piazzale Clodio, il procuratore aggiunto Francesco Caporale, che coordina le indagini. "Nel momento in cui sarà noto il dna - ha aggiunto - sarà possibile compararlo in pochi minuti, come ci ha spiegato anche il genetista che abbiamo nominato come consulente, con quello di mia sorella e con quello di Mirella Gregori".