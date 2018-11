Coni, Giorgetti "riforma? passi avanti"

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Stiamo affinando la discussione, facendo dei passi avanti, anche se forse non come vorrebbe Malagò". Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, sulla riforma del Coni inserita nella bozza della manovra. "Quando scadono gli emendamenti? Domani, sicuramente sarà definitiva entro fine novembre -dice Giorgetti a margine della conferenza stampa al Viminale sul fenomeno della violenza nei confronti degli arbitri di calcio. Ci sarà qualche precisazione sui perimetri di quello che è olimpico, per l'autonomia assicurata dalla carta olimpica. E ci sarà qualche precisazione sull'oggetto di 'Sport e salute'. C'è un elemento di flessibilità che ci riserviamo di fare per la ripartizione dei famosi 40 e 370 milioni di euro. Dobbiamo definire contorni e i confini". Infine Giorgetti, riguardo alle nomine della governance della nuova società 'Sport e salute', compito al momento in capo al governo, ha precisato che "ci saranno dei cambiamenti ma l'impianto fondamentale resta lo stesso".