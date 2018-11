Roma: Pastore,frenato da tanti infortuni

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nella Roma tornata a vincere in campionato all'Olimpico non tutti sorridono. Javier Pastore continua infatti a dover fare i conti con una precaria condizione fisica che lo sta tenendo ai margini del progetto tecnico di Di Francesco. Il trequartista argentino sta attraversando un periodo negativo e, attraverso un post su Instagram indirizzato ai tifosi giallorossi, non nasconde l'amarezza. "Amici, il mio cammino con la Roma purtroppo è stato subito frenato da una serie di infortuni che mi tengono lontano dal campo... Avrei voluto fin dall'inizio dare il massimo per i nostri colori, ma sto cercando di rientrare il prima possibile in completa forma per portare la nostra squadra dove merita - le parole dell'ex Psg -. Il vostro sostegno per me, in questo momento, è di grande importanza e non potrei farne a meno per superare questo ostacolo. Non vedo l'ora di tornare a fare quello che più amo nella mia vita, giocare a calcio! Ci vediamo presto, Forza Roma!".