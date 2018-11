Scontro auto-moto a Roma, muore 27enne

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Incidente tra un'auto e una moto nel pomeriggio su via Colombo all'altezza di via Cesare Federici. Il motociclista, un ragazzo di 27 anni, è morto dopo essere stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale. Il tratto di strada è stato chiuso durante i rilievi. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.