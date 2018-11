Lazio: Inzaghi,voglio primo posto girone

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - La doppia vittoria sul Marsiglia vale la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League per la Lazio e Simone Inzaghi è raggiante dopo il 2-1 dell'Olimpico "Sono stati bravi i ragazzi: abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia che è una squadra forte ma per noi era importantissimo chiudere il discorso qualificazione e i ragazzi l'hanno ampiamente meritata. Avevamo preparato una partita diversa, il Marsiglia non aveva mai giocato con la difesa a cinque. Abbiamo dovuto cambiare tutto ma i ragazzi sono stati bravi ad adattarsi". A segnare il gol qualificazione è stato Parolo: "L'obiettivo era passare oggi e adesso dobbiamo cercare di centrare il primo posto con il Francoforte. Lo volevamo e l'abbiamo ottenuto. Stiamo facendo lo stesso percorso dello scorso anno ma dobbiamo essere bravi ad andare a prendere un qualcosa in più. La squadra sta crescendo, dobbiamo cercare di migliorare e fare questo ultimo step".