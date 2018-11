Grimaldi, linea merci da e per Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 8 NOV - Grimaldi lines raddoppia in Sardegna e presenta una nuova linea di trasporto merci che collegherà, da domenica 11 novembre, Cagliari-Olbia e Civitavecchia. Una vera e propria triangolazione tra i tre scali, con l'obiettivo di potenziare l'attuale offerta sui collegamenti marittimi e, in particolare, a disincentivare lo spostamento dei mezzi pesanti sulle strade sarde. Su quest'ultimo aspetto, infatti, il nuovo servizio prevedrà una linea stabile tra Olbia e Cagliari, grazie alla quale le merci potranno viaggiare via mare, evitando spostamenti su strada.

La linea avrà durata annuale e una cadenza trisettimanale, con partenze - dal porto laziale verso i due sardi - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, e, tra il Nord ed il Sud dell'isola, il martedì, il giovedì ed il sabato.