Frosinone, Longo "ora 3 punti in casa"

(ANSA) - FROSINONE, 8 NOV - "La Fiorentina è una delle squadre più interessanti del campionato -parola di Moreno Longo tecnico del Frosinone, alla vigilia della sfida allo Stirpe- ha giovani di valore e gioca un calcio molto propositivo servirà una partita gagliarda, dovremo mettere in campo tigna e coraggio. Vogliamo fare risultato e conquistare i primi tre punti della stagione in casa. Conosco molto bene Chiesa, l'ho visto giocare più volte in Primavera. È cresciuto tanto ed è un giocatore di grandissima qualità ma la Fiorentina ha anche Simeone, Pjaca, Gerson, in tanti possono inventare la giocata decisiva nel corso dei novanta minuti". La ricetta di Longo in questo tipo di gare? "Dobbiamo essere squadra più degli altri, con uno spirito superiore alle altre, con questi presupposti potremo fare risultato contro chiunque". Sulla formazione anti viola Longo conferma che "Ciano è out per un problema muscolare, deve fare gli esami ma contro la Fiorentina non ci sarà. Abbiamo ancora qualche dubbio sul sostituto".