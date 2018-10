Verso stop impianto Salario a fine 2019

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "C'è un impegno elettorale che vogliamo mantenere, col superamento di una tecnologia vecchia nei tempi stabiliti dal piano industriale e cioè alla fine del 2019". Così l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari rispondendo sulla chiusura dell'impianto di trattamento meccanico biologico di via Salaria. "Quell'impianto non ha futuro. È destinato a essere superato, sarà riconvertito. Quell'area verrà trasformata per altri tipi di trattamenti meno impattanti", ha aggiunto il presidente di Ama Lorenzo Bagnacani. "Non bastano gli annunci e non accetteremo nessun ulteriore dilazione del diritto a respirare e a stare in casa propria senza subire gli effetti negativi delle emissioni, insopportabili, provenienti principalmente dall'impianto", ha detto il presidente del III Municipio Giovanni Caudo.