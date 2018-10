Sos viadotto per aeroporto Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Allarme per il viadotto della Scafa una delle principali infrastrutture che collega l'aeroporto di Fiumicino con l'omonima città e Ostia, realizzato negli anni '60. "Siamo in stato di allerta: dopo verifiche Astral sono emerse fragilità su un tratto di 650 metri dalla rampa di accesso fino a via Montgolfier, dove c'è la rampa che sale dalla via Portuense". Così il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, in una conferenza stampa. "Probabilmente questo tratto, per una lunga assenza di manutenzione - ha spiegato - dovrà essere demolito e ricostruito. Non ha problemi invece il tratto fino a Fiumicino sud che scavalca il Tevere, rifatto da Anas negli anni 90. Stiamo già pensando alla viabilità locale urgente ed alternativa, come l'apertura,in via di eccezionalità, dell'intero Corridoio della mobilità C5 della città metropolitana e la realizzazione di due rotonde, sulla via Portuense e vicino via Montgolfier, che dovrà essere pronta entro 45 giorni e prima che il viadotto venga chiuso".