Novità a Cinecittà World per Halloween

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi: Halloween si festeggia a Cinecittà World dal 6 ottobre al 4 novembre 2018.

Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per un mese con cinque novità a tema, le scenografie e le musiche più spaventose della tradizione Celtica.

Zombie e mostri, in vena di dolcetti e scherzetti, daranno il benvenuto agli ospiti, che potranno scoprire nuove attrazioni e immergersi in esperienze da brividi attive durante tutto il mese di Halloween. Tra le novità a tema: CineTour - Horror Edition dove i set originali della mostra si animano di creature viventi. E ancora, il set di Aquila IV, il sommergibile originale del film U-571. Infine, per gli amanti dell'Horror più estremo l'Extreme Show, di scena al Circo Fellini. Si parte dunque il 6 ottobre con il party inaugurale.